Загадка таинственных отпечатков копыт

11.12.2020, 13:58, Разное

История об отпечатках копыт "дьявольского" коня одна из самых известных городских легенд Северной Каролины (США). Считается, что она основана на реальных событиях и даже спустя 200 лет эти отпечатки остаются достаточно различимы на земле.

В начале 19 века недалеко от города Бат (Bath) в Северной Каролине (США) жил парень по имени Джесси Эллиотт. Он обожал выпивку и веселье с друзьями, а по воскресеньям часто принимал участие в скачках на лошадях.

Эллиотт был совершенно безбашенным и мог состязаться с любым соперником в любое время и в любом месте. Он считал себя непобедимым, уверяя, что его лошадь самая быстрая во всей округе. И он регулярно доказывал это.

Одним тихим воскресным утром в августе 1802 года к Джесси Эллиотту подъехал незнакомый всадник мрачного вида на черном жеребце. Он заявил, что его конь победит лошадь Эллиотта и что он ставит на его победу сто долларов.

Эллиотт отреагировал соотвественно "До встречи на дороге через час", – сказал он и поспешил домой, чтобы подготовить свою лошадь к гонке.

Дома, пока Эллиотт переодевался для скачек, его ворчливая жена начала отговаривать его от очередной авантюры, но он был непоколебим. Он наорал на жену, а когда выходил из дома, то жена крикнула ему вослед "Я надеюсь, что черти отправят тебя в Ад сегодня же!".

Эллиотт прибыл на место скачек и увидел, что мрачный незнакомец на коне уже ждет его. Тот был спокоен и уверен в себе, что немного встревожило Эллиотта, но он отогнал дурные мысли, мечтая поскорее заработать сотню долларов и пропить их.

Гонка началась и оба всадника поскакали по дороге. Эллиотт быстро вырвался вперед, но черный всадник не отставал и тогда Эллиотт выругался на свою лошадь "Сделай меня победителем или отправь меня в Ад!".

Его лошадь тут же так резко затормозила, что ее копыта буквально врезались в землю. Несчастный Джесси Эллиотт по инерции перелетел через голову лошади и с силой ударился о дерево, отчего мгновенно умер.

По словам местных жителей, после этого никто не видел тут странного всадника на черном коне и считается, что он был дьяволом, который забрал Эллиотта в Ад. А копыта лошади Эллиотта так сильно впечатались в землю, что их можно было увидеть в этом месте и 100 лет спустя и даже в ХХ веке.

К слову, после того, что произошло с Джесси, в этом районе раз и навсегда запретили скачки в воскресный день, чтобы не гневить Бога.

Следы от копыт лошади Эллиотта видели многие люди, в том числе священник церкви святого Томаса в Бате. Он воспринял эту историю, как проявления гнева Господня и с тех пор часто читал проповеди о недопустимости среди молодежи пьянства и вызывающе хулиганского поведения.

Среди тех, кто своими глазами видел то, что произошло с Эллиоттом во время гонки, были несколько друзей Эллиотта, и именно они потом на протяжении десятков лет передавали эту историю из уст в уста другим людям, а те своим детям.

В наши дни примерно в миле от Бата можно найти в земле четыре небольших углубления, которые, как уверяют местные, и есть те самые "дьявольские" следы от копыт. Они выглядят как небольшие округлые участки, внутри которых очень плохо растет трава.

Местные рассказывают, что на этом поле постоянно паслись овцы и свиньи, которые хорошо объедали траву, но они всегда остерегались заходить на место отпечатков, словно их что-то отпугивало.

Известно, что в 1950-х годах некий журналист провел эксперимент. Он засыпал следы и небольшой участок вокруг них зернами кукурузы, а потом пустил сюда кур. И куры выклевали все до зернышка вокруг следов, но не тронули ни зерна внутри самих следов.

Ходит байка, что если намеренно или случайно положить в следы кусочки веток или коры, то уже к следующему утру они непонятно куда исчезнут.

Действительно, несмотря на то, что эти вмятины-следы находятся в незащищенном месте вдали от людей, они всегда достаточно различимы на земле и никогда не завалены старой травой или листьями. Рядом с ними можно найти старый гнилой пень, якобы от того самого дерева, об которое убился Эллиотт.