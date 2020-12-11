Немецкий эксперт объяснил победу Польши над Германией на переговорах о евробюджете

11.12.2020, 13:10, Новости дня

«Польша и Венгрия показали, что другие страны Восточной Европы тоже могут отходить от ультралиберальных ценностей уже недееспособного Евросоюза», – сообщил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя принятие бюджета Европейского союза до 2027 года с учетом требований Польши и Венгрии не связывать финансовую помощь и верховенство права.

«Польша и Венгрия действительно выиграли на этих переговорах. Европейский союз пошел на большие компромиссы, чем ожидалось. Германия и Франция понимали, что должны жестче вести диалог с несогласными странами, но тогда они бы просто блокировали работу союза, что привело бы к разрушению его институтов. Дальше давить на Польшу и Венгрию было бессмысленно и Германия решила спасать ситуацию», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что Варшава не пошла на уступки в переговорах по бюджету ЕС и считает результаты переговоров своей победой. «Соглашение, о котором мы договорились, это двойная победа. Во-первых, бюджет ЕС может вступить в силу, и Польша получит из него 770 миллиардов злотых. Второе – эти деньги в безопасности, потому что механизм условий был ограничен очень точными критериями», – передало РИА «Новости» слова Моравецкого.

Напомним, что одним из главных камней преткновения в спорах о бюджете был поддержанный странами «Старой Европы» проект создания с 2021 года механизма контроля соблюдения принципа верховенства права в странах Евросоюза. Предполагалось, что с учетом мониторинга исполнения законодательства ЕС и будут распределяться бюджетные ассигнования Брюсселя. Варшава и Будапешт, которые подвергаются постоянной критике со стороны руководства ЕС за отход от общеевропейских ценностей, выступали резко против этого проекта «законников».

По мнению Рара, эта ситуация свидетельствует о недееспособности Европейского союза. «Еще два года будут идти разбирательства в Европейском суде относительно правомерности связи финансирования и верховенства закона. Это даст Венгрии и Польше огромный запас времени, чтобы воспользоваться выделенными средствами и получить от них достаточную выгоду. В течение этого времени никакого наказания за несоблюдение демократических принципов для них не будет, а ЕС только поставит под сомнение собственные же механизмы», – отметил политолог.

Собеседник считает, что после победы Польши и Венгрии на переговорах, остальные страны Восточной Европы тоже будут больше отходить от либеральных ценностей и ориентироваться на свои национальные устои. «Сегодня Польша и Венгрия показали, что и другие государства тоже могут идти по этому пути. Да и Германия уже не вправе указывать, как действовать остальным членам ЕС, так как сама беспрецедентно нарушает права своих собственных граждан из-за пандемии. В такой ситуации странно ругать Венгрию и Польшу за отход от принципов демократии», – заключил Рар.

Ранее Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро, который Венгрия и Польша заблокировали.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.