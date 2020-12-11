 

В Кремле выступили за контакты с Германией на любых уровнях

11.12.2020, 13:10, Новости дня

Россия приветствует любые контакты с представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Отношения с ФРГ у нас носят весьма и весьма многогранный характер. Поэтому любые контакты, будь то по линии обществ двух стран, по линии политических партий, других направлений – они приветствуются», – цитирует ТАСС Пескова. 

При этом он не стал комментировать высказывания одного из лидеров партии «Альтернатива для Германии» Александера Гауланда, призывавшего гордиться достижениями солдат вермахта в двух мировых войнах. 

Представитель Кремля уточнил, что делегация от партии «Альтернатива для Германии» прибыла в Россию не по линии президента.

Во вторник сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла и эксперт по вопросам внешней политики фракции в Бундестаге Пауль Хампель прибыли в Москву, в том числе состоялась их встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 

Лавров в ходе встречи заявил, что отношениям Москвы и Берлина необходима перезагрузка, нарастание трансграничных угроз требует диалога между странами, а не нагнетания конфронтации. 



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