Бюджет Москвы на 2021-2023 годы принят Мосгордумой

11.12.2020, 13:08, Разное

Доходы бюджета Москвы в следующие три года будут расти. В 2021-м они составят более 2,6 триллиона рублей, в 2022-м – почти 2,9 триллиона, а в 2023-м – три триллиона 161 миллиард.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников поблагодарил коллег-депутатов за тяжелую, но плодотворную работу. Одобренные поправки нацелены прежде всего на увеличение социальных расходов, отметила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Пять миллиардов рублей направят на увеличение расходов на капремонт медицинских учреждений и приведение их к новому стандарту Москвы. Дополнительное финансирование позволит в следующем году полностью отремонтировать 40 поликлиник.

Кроме того, 1,2 миллиарда рублей дополнительно направляется на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии, ортопедии, травматологии, трансплантации органов и тканей.

На продолжение проекта “Искусство – детям” выделяется 2,5 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтируют музыкальные и художественные школы Москвы, приобретут музыкальные инструменты. Миллиард направят на реставрационные работы в театрах Москвы, на 500 миллионов увеличится финансирование проекта “Московские библиоцентры”, столько же – на увеличение финансирования отдыха и оздоровления детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

Город продолжит поддерживать бизнес. В следующем году на эти цели выделят миллиард рублей, из них 500 миллионов – малым и средним предприятиям в креативной индустрии.

Обманутые дольщики тоже не останутся без помощи. На восстановление их прав в следующем году город направит почти пять миллиардов рублей.

Кроме того, значительные средства выделяются на защиту экологии, сохранение объектов культурного наследия, совершенствование системы онлайн-записи детей в кружки и секции и прочее.