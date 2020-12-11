Врачи раскрыли важные правила ношения масок зимой

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11.12.2020, 13:08, Разное

Врач-инфекционист Елена Белова рассказала о важном правиле ношения медицинских масок зимой. В первую очередь эксперт рекомендует не надевать её без необходимости.

По словам Беловой, пользоваться маской целесообразно только в местах массового скопления людей, к примеру – на остановке общественного транспорта или в магазине. На улице маска быстро придет в негодность: из-за выделяемых при дыхании капель жидкости ткани быстро намокнут и замерзнут из-за низкой температуры воздуха. Врач-инфекционист Николай Малышев добавил, что на улице маска также не сможет защитить дыхательные пути от охлаждения, передает RT.



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