Врачи раскрыли важные правила ношения масок зимой

11.12.2020, 13:08, Разное

Врач-инфекционист Елена Белова рассказала о важном правиле ношения медицинских масок зимой. В первую очередь эксперт рекомендует не надевать её без необходимости.

По словам Беловой, пользоваться маской целесообразно только в местах массового скопления людей, к примеру – на остановке общественного транспорта или в магазине. На улице маска быстро придет в негодность: из-за выделяемых при дыхании капель жидкости ткани быстро намокнут и замерзнут из-за низкой температуры воздуха. Врач-инфекционист Николай Малышев добавил, что на улице маска также не сможет защитить дыхательные пути от охлаждения, передает RT.