Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса

11.12.2020, 13:07, Разное

Знаменитый корейкий кинорежиссер Ким Ки Дук, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, умер в Латвии от коронавируса.

По его словам, режиссер приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь. Его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Поиск был затруднен в связи с правилами по защите личных данных.

Сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1.20 от осложнений коронавируса.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Он лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы “Пьета” и “Пустой дом”, Каннского кинофестиваля за фильм “Ариран”, Берлинского кинофестиваля — за ленту “Самаритянка”. Также известен как автор фильмов “Весна, лето, осень, зима и снова весна”, “Натянутая тетива”, “Время”, “Вздох”.

Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В прошлом году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в этом представил на нем свою новую картину “Растворяться”, снятую на русском языке в Казахстане, с местными актерами. Продюсером стала исполнительница главной роли Динара Жумагалиева. Тогда же кинорежиссёр анонсировал, что съемки его следующего фильма пройдут на территории России.