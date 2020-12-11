 

Дарья Мороз показала редкое фото подросшей дочери Константина Богомолова

11.12.2020, 13:06, Разное

В своем микроблоге Instagram Дарья Мороз поделилась с подписчиками фото своей дочери Анны, которой в этом году исполнилось 10 лет. Звезда «Содержанок» не любит комментировать личную жизнь, поэтому достаточно редко публикует снимки наследницы, появившейся в браке с режиссером Константином Богомоловым.
Фотографию Анны Дарья Мороз сопроводила рассказом о том, что недавно у нее с дочерью состоялась беседа о стиле и о том, что в обществе принято называть «визуальной нормой». Актриса считает, что ребенка сложно в современном мире уберечь от шаблонов и комплексов, навязываемых обществом. Поэтому, наследникам важно донести, что самое главное – это индивидуальность человека. Дарья Мороз считает, что если «кто-то будет показывать пальцем, то это от желания быть круче или от зависти». Артистка хотела бы, чтобы у ее дочери не было страха сделать что-то не так в жизни.

Развод режиссер и Дарья Мороз оформили пару лет назад, прожив в браке 8 лет. Весной этого года стало известно о новом романе актрисы. Константин Богомолов счастлив в союзе с Ксенией Собчак. По словам звезды «Содержанок», она благодарна новой супруге экс-мужа за то, что телеведущая хорошо приняла Анну.



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