Дочь Олега Ефремова: «На тот свет моего сына забрал отец»

11.12.2020, 13:06, Разное

Во время съемок программы «Судьба человека» Анастасия, дочь легендарного актера Олега Ефремова, пояснила о смерти отца. Спустя два года после его кончины из жизни ушел ее сын, поэтому жительница считает, что «на тот свет внука забрал дед».

Жизнь Олега Ефремова оборвалась весной 2000 года во сне. Как пояснила дочь, врачи диагностировали эмболию – закупорку сосудов. Такая смерть для человека неощутима, а в народе говорят, что «так уходят праведники». Анастасия Ефремова призналась, что после утраты она год не могла прийти в себя и не понимала, как ей жить дальше. Спустя два года, за пару дней до трагической гибели ее сына, женщине во сне пришел покойный отец. Артист был в синем пальто и сказал дочери, что «вот я приехал». Тогда Анастасия Ефремова обрадовалась встрече с родным человеком, но, когда проснулась, подумала, что отец пришел за ней. Однако спустя два дня поезд задел ее сына Олега, шансов выжить у него не было. В этом году внуку актера могло бы исполниться 38 лет.

Анастасия Ефремова уверена, что Олег «был нужен на том свете отцу», поэтому знаменитый дед забрал мальчика к себе. Гостья «Судьбы человека» отметила, что у ее родителя и сына была «особая связь». Когда внук появился на свет, для звездного дедушки это было «событие планетарного масштаба». Олег Ефремов не пропускал ни один день рождения внука и всегда приезжал к нему на новогодние праздники. За несколько дней до смерти артист также должен был приехать к имениннику, но не смог из-за плохого самочувствия. Спустя три дня после дня рождения внука, его не стало.