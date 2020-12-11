Главврач Псковской поликлиники Невалённая назвала причины отказа в вакцинации от COVID-19

11.12.2020, 13:06, Разное

В настоящее время по всему миру проводится массовая вакцинация от COVID-19. Главврач Псковской поликлиники Галина Невалённая пояснила ГТРК «Псков», что человеку могут отказать в прививке по ряду причин.

Медик объяснила, что у новой вакцины «Спутник V» имеются свои противопоказания. Во-первых, прививку будут делать только пациентам в возрасте 18-60 лет, а во-вторых, при наличии хронических патологий или аллергических реакций человеку будет отказано в вакцинации. Главный врач Галина Невалённая надеется, что со временем прививка от SARS-CoV-2 станет более доступной, как вакцина от гриппа.

Доктор Невалённая также отметила, что у вакцинированного человека могут появиться неприятные ощущения в месте инъекции и состояние, аналогичное гриппу. Если такая реакция произойдёт, то вторую аппликацию делать не будут.