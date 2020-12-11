Часами сидите в соцсетях? Возможно, скоро вам придется лечиться от депрессии

11.12.2020, 13:04, Разное



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Ученые не первый год изучают влияние соцсетей на физическое и психическое здоровье, и полученные данные порой весьма противоречивы. Например, в 2017 году оценили, как «лайки» в Facebook влияют на психическое благополучие. Выяснилось, что чем активнее пользователь онлайн, тем хуже он оценивает свое ментальное самочувствие. Другие исследователи утверждают, что социальные медиа плохо отражаются на качестве сна. Третьи считают, что соцмедиа могут улучшить состояние здоровья благодаря тому, что повышают круг общения и укрепляют социальные связи. В то же время появляются данные о том, что люди с большим количеством друзей в Facebook демонстрируют более низкие показатели «общего здоровья»

По мнению профессора Университете Арканзаса (University of Arkansas) Брайана Примака (Brian Primack), автора нового исследования, у большинства этих работ есть одно слабое место: они не отвечают на вопрос о курице и яйце. Что появилось раньше — увлечение соцсетями или проблемы с психическим здоровьем? Может, именно депрессия вызывает желание дни напролет листать фото в Instagram, а не наоборот? Примаку и его коллегам удалось ответить на этот вопрос.

В 2018 году ученые провели опрос более 1 000 американцев 18-30 лет о состоянии здоровья и количестве времени, проведенном за просмотром Facebook, Twitter, Reddit, Instagram и SnapChat. При отборе участников авторы исследования учитывали возраст, пол, расу, образование, доход и занятость участников, чтобы получить репрезентативные результаты для большинства жителей Америки.

Ученые сравнили показатели молодых людей, которые проводят в соцсетях менее 120 минут и тех, кто уделяет им более 300 минут и обнаружили, что у последних в 2,8 выше вероятность развития депрессии в течение полугода. По мнению авторов, это может быть связано с тем, что люди, особенно популярные блогеры нередко в соцсетях создают позитивный образ своей жизни. У молодых людей, особенно переживающих непростые времена, может возникнуть иллюзия, что все вокруг ведут живут гораздо лучше и интереснее.

«Эти данные особенно важно учитывать в эпоху COVID-19. Теперь, когда у нас гораздо меньше возможностей для реального общения, люди стали больше уделять внимание соцсетям. В этом, безусловно, есть определенная ценность, но я призываю людей задуматься над тем, какие возможности онлайн-технологий для них действительно полезны, а какие вызывают чувство пустоты», – сообщил Брайан Примак.