Скандалы: «Зенит»: системный кризис детища «Газпрома»

11.12.2020, 12:56, Разное

Почему футбольная команда с самым большим в стране бюджетом не добивается высоких результатов

Чемпион России и самый богатый клуб страны петербургский «Зенит» провально выступил на групповом этапе Лиги чемпионов и не сыграет в плей-офф еврокубков. По коммерческим показателям клуб лидирует в РПЛ, но совсем скоро может лишиться этих доходов. «Компания» разбиралась, почему команда с большими возможностями не добивается высоких результатов.

На этой неделе «Зенит» дома поражением от дортмундской «Боруссии» (1:2) завершил выступление в еврокубках. Участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы имеет для клубов большое значение. Помимо существенных премиальных («Зенит» с одной ничьей в шести играх заработал 35,3 млн евро), клуб и его игроки получают европейскую известность. А это — и повышение трансферной стоимости футболистов, и стабильно высокий интерес к команде со стороны болельщиков, которые не только платят за вход на стадион, но и оставляют деньги на фуд-кортах, покупают атрибутику. Все это формирует дополнительный доход клуба. У «Зенита» в 2019 году он был равен 1,4 млрд руб. Больше в России только у «Спартака» — 1,5 млрд.

Петербургский клуб лидирует в стране по многим другим показателям (помимо спортивных результатов) — размеру бюджета команды (около 17 млрд руб.), посещаемости (средняя количество зрителей на домашних матчах в сезоне 2019/20 — 48 244 чел.), доходности (28-е место в европейском рейтинге Deloitte с выручкой 180,4 млн евро), стоимости состава (180,3 млн евро), популярности в соцсетях (количество подписчиков клуба в четырех ведущих сообществах — 3 млн чел.). В 2018 году клуб стал на 49 лет хозяином самого комфортного, благодаря закрывающейся крыше, футбольного стадиона России — «Газпром Арены». Но даже эти факторы не позволяют «Зениту» превратиться в коммерчески выгодный проект.

ФК «Зенит» основан в 1925 году.

В рейтинге УЕФА — на 26-м месте (выше остальных российских клубов).

Стадион: «Газпром Арена», вместимость 68 тыс. зрителей. Стоимость: 43 млрд руб.

Достижения:

чемпион СССР 1984 года,

обладатель Кубка СССР 1944 года.

шестикратный чемпион России

четырехкратный обладатель Кубка России

победитель Кубка УЕФА сезона 2007/08

обладатель Суперкубка УЕФА 2008 года.

Бюджет клуба: около 17 млрд руб.

Стоимость состава: 180,3 млн евро.

Самый дорогой игрок: бразильский нападающий Малком — 30 млн евро.

Генеральный директор: Александр Медведев.

Главный тренер: Сергей Семак.

Генеральный спонсор: «Газпром».

Партнеры:

нефтехимический холдинг «СИБУР»

страховая компания «Согаз»

топливная компания G-Drive

телекоммуникационная компания «Мегафон»

авиакомпания «Россия»

букмекерская компания Winline

компания Nike.

От любви до ненависти — несколько нулей в бюджете

Еще пятнадцать лет назад «Зенит» имел средний бюджет и не мог похвастаться дорогими трансферами. Но команда была способна победить любой сильный московский клуб и славилась доморощенными воспитанниками.

В 2005 году владельцем клуба стал «Газпром». Главным тренером команды был назначен голландец Дик Адвокат, а спустя два года «Зенит» впервые в российский истории выиграл чемпионат страны. Тогда клуб приобрел за рекордные для отечественного футбола $20 млн полузащитника донецкого «Шахтера» Анатолия Тимощука.

В 2008 году про «сине-бело-голубых» узнала вся Европа — за один сезон петербуржцы выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, переиграв английский «Манчестер Юнайтед» (2:1). По оценкам Sport+Markt в том году «Зенит» вошел в топ-10 самых популярных клубов Европы.

Тогда «Зенит» побил новый рекорд подписания внутри страны — в команду за 30 млн евро перешел португальский полузащитник московского «Динамо» Мигель Данни.

Сезон 2008 года стал успешным и для сборной России, которая под управлением другого голландца, Гуса Хиддинка, завоевала бронзу чемпионата Европы. Этот турнир резко взвинтил трансферную стоимость главной звезды «Зенита» Андрея Аршавина. В 2009-м футболист перешел в лондонский «Арсенал» за 16,5 млн фунтов стерлингов. В том же году клуб заработал на трансфере Тимощука в мюнхенскую «Баварию» 14 млн евро и переходе Павла Погребняка в немецкий «Штутгарт» (11 млн евро).

В 2012 году «Зенит» шокировал всех новой трансферной бомбой — за рекордные для российского футбола 80 млн евро были приобретены бразильский форвард Халк и бельгийский полузащитник Аксель Витсель. По мнению экспертов, сумма была явно завышенной.

После этой покупки в команде вспыхнул конфликт: местный воспитанник и один из лидеров клуба Игорь Денисов потребовал у руководства повышения зарплаты, отказавшись выходить на поле. В итоге Денисов, а также поддержавший его Александр Кержаков были отправлены в дубль. Но вскоре сторонам удалось договориться, и футболисты вернулись в основной состав.

Дорогие трансферы и практически неограниченные возможности «Зенита» настроили многих болельщиков и футбольных специалистов против команды. Известный блогер Василий Уткин через несколько лет и вовсе назовет клуб из Петербурга «империей зла».

Спортивный журналист, автор Telegram-канала «Газета с того света» Кирилл Легков видит причину такого отношения к «Зениту» в русском менталитете. «Мы не любим богачей. Не любим «Трех толстяков». Мы уважаем Робин Гудов, борцов за справедливость. Плюс спонсор команды — «Газпром», который напрямую ассоциируется с властью», — говорит Легков.

Кто «греет руки» на российском футболе

Чтобы богатые клубы массово не скупали лучших игроков, в 2010 году УЕФА ввел финансовый фейр-плей: команды не должны тратить больше, чем зарабатывают. В итоге летом 2016-го «Зенит» продал игроков на общую сумму в 79,8 млн евро. Самым дорогим трансфером стал переход Халка в китайский «Шанхай СИПГ» за 55,8 млн евро.

Однако в последние годы у «Зенита» есть как минимум две сомнительные покупки. В сентябре 2018 года в команду на правах свободного агента (бесплатно) перешел полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Но за два года футболист отыграл только в девяти матчах. При этом клуб платил Маркизио высокую зарплату — 3,5 млн евро в год.

Вторым сомнительным приобретением «Зенита» стал бразильский нападающий «Барселоны» Малком, за которого летом 2019 года было заплачено 40 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов). В итоге форвард отыграл только две недели и получил травму. За все это время самый дорогой игрок команды выходил на поле только в 24 матчах и забил 5 голов. На сегодняшний момент, по данным transfermarkt, его стоимость опустилась до 30 млн евро.

«Академия «Зенита» сотрудничает с академией «Барселоны». Один человек из системы каталонского клуба мне говорил, что не надо брать Малкома, потому что у него все время травмы. Но его все равно взяли. На какие мысли это может наводить?», — рассуждает Кирилл Легков.

Бывший владелец и президент московского «Спартака» Андрей Червиченко связывает непонятные покупки команды с работой спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, которая вызывает много вопросов.

«Маркизио попил кофеек в Петербурге и уехал. Для 10 млн евро Малком — нормальный игрок, но он точно не стоит тех 50 млн вместе с агентскими выплатами. С приходом Рибалты покупки работают только на одну сторону. И точно не на футбольную. Предполагаю, что больше всего от трансферов выигрывает не команда, а те, кто их совершает (агенты. — Прим. «Ко».)», — говорит Червиченко.

Кирилл Легков уточняет, что во всем мире нефиксированные цены на футболистов.

«У трансферов много интересантов. В России игроки часто покупаются не для того, чтобы помочь клубу, а чтобы улучшить материальное положение руководителя или менеджера. Погреть руки на любом трансфере — это ДНК нашего футбола».

— Кирилл Легков

Деградация легионеров в России

Российская премьер-лига в сезоне 2020/21 играется по системе «8 легионеров + 17 россиян» в составе команды. После провального осеннего выступления сборной России (только две победы и три ничьих в восьми матчах со средними соперниками) некоторые эксперты выступили за отмену лимита на легионеров. Но есть и те, кто считает, что такая мера спровоцирует поток в страну неквалифицированных игроков. С этим мнением согласен Андрей Червиченко: «Для развития российского футбола отмена лимита не нужна. Эту идею подхватывают те, кто хочет завезти в страну неликвид, чтобы заработать. Кто ошибается больше всех сейчас в еврокубковых матчах? Иностранцы! Те, кто дает деньги команде, должны отгонять от клуба всяких проходимцев, которых интересует только нажива. Благодаря лимиту сегодня появилась группа молодых игроков. От них многого требуют, но на самом деле они пока еще просто слишком молоды».

Кирилл Легков считает, что даже сильные игроки в российском чемпионате попросту деградируют, потому что не зарабатывают деньги, а получают их.

«Посмотрите, что стало с Азмуном (иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешел в команду в феврале 2019-го за 12 млн евро) и Барриосом (колумбийский полузащитник Вильмар Барриос стал игроком «Зенита» за 15 млн евро). Падение уровня игры футболистов связано в России с отсутствием рынка и здоровой конкуренции. Когда деньги валятся с небес, это приводит к тому, что легионерам уже просто не хочется играть», — считает Легков.

Контракт иностранца и российского игрока — это две большие разницы, обращает внимание Сергей Бавли, автор ютуб-блога «Зеркало жизни»: «Например, у Малкома не прописано в соглашении понижение выплат при непопадании в основной состав или при получении плохих оценок от тренерского штаба. Малком пропускает матчи, а деньги на свой счет продолжает получать (6 млн евро за сезон). Мы и не побеждаем в Европе из-за отсутствия сильного менеджмента».

Большинство экспертов сходятся во мнении, что клуб стал заложником именно слабого менеджмента. Ведь все прочие факторы успеха в «Зените» присутствуют.

Во-первых, здесь развивают детский и молодежный футбол, растят своих игроков. В 2019 году клуб потратил 8 млн евро на содержание молодежного футбола (больше только «Краснодар» — 11,4 млн евро). Есть среди доморощенных петербургских футболистов и настоящие звезды. Всего в «Зените» из 25 человек команды десять — местные воспитанники.

Во-вторых, в команде нет проблем с финансированием. Но успешным с коммерческой точки зрения клуб не назовешь.

«Миллер исправно выполняет свои обязательства перед «Зенитом», насыщая команду деньгами. Но нормального спортивного директора в клубе нет. Есть Рибалта, который, как выяснилось, — больше скаут. А главный тренер Сергей Семак запутался с тем, что делает»,

— Кирилл Легков

После 17-го тура РПЛ «Зенит» возглавляет чемпионскую гонку. После провала в Лиге чемпионов клубу надо спасать свой имидж защитой титула. А чтобы в следующем сезоне играть в ЛЧ, нельзя опускаться ниже второго места, ведь квота от России в турнире сократилась с трех до двух участников.

Дмитрий Мирский