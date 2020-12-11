Лишь 24 процента жителей Ярославской области отдали свою первую зарплату родителям

11.12.2020, 12:59, Новости

Теги: Безработица, Работа

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей и выяснила, на что жители Ярославской области, начавшие работать в 17 лет или раньше, тратили свою первую зарплату.

Оказалось, что 33% жителей региона потратили свой первый заработок на покупку одежды или гаджетов. Еще 24% – на отдых и развлечения, 24% отдали свою зарплату родителям, а 11% решили вложить полученные деньги в образование.

Показательно, что те, кому сейчас 41-65 лет, чаще всего отдавали свою первую зарплату родителям (39%), а вот более молодые респонденты тратили ее на одежду или гаджеты (41% среди респондентов 18 лет и младше, 44% – среди респондентов 19-40 лет). Вариант «Вложили в образование» оказался наиболее популярным у современных подростков, так поступили 14%. Для сравнения: среди людей 19-40 лет 11% выбрали этот пункт, среди людей 41-65 лет – лишь 7%.

Интересно и то, как участники опроса распределились по профессиональной принадлежности:

• Те, кто чаще других вкладывал первую зарплату в образование, сегодня трудятся в профессиональных сферах «Безопасность» и «Бухгалтерия, финансы»;

• Те, кто чаще других отдавал первую зарплату родителям, сегодня представляют профессиональные сферы «Банки, инвестиции» и «Производство»;

• Те, кто чаще других тратил первый заработок на отдых и развлечения, сегодня обычно работаю в сферах «Маркетинг, реклама» и «Транспорт»;

• Те, кто на первую зарплату чаще других покупал гаджеты или одежду, сейчас работают в сферах «Консультирование» и «Продажи».