 

Спирс записала композицию Matches с Backstreet Boys. Аудио

11.12.2020, 12:54, Новости дня

видео

Видео: Britney Spears / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / США заявили о попытках нацистов и СССР вмешаться в американские выборы

11.08 / Голливуд убирает из фильмов острые моменты, чтобы угодить китайским цензорам

27.08 / На автомобильной трассе «Таврида» появились первые арт-объекты

04.12 / В календаре мусульман Польши мечети Крыма назвали российскими. Посол Украины направил ноту

16.10 / Американский СПГ в Европе подрывает позиции «Газпрома» и Кремля

23.07 / Военные ЮВО уничтожили «противника» в Абхазии сплошным огнем из «Градов»

07.07 / Китай уведомил ООН о присоединении к международному Договору о торговле оружием

30.06 / В Китае обнаружен грозящей пандемией новый свиной грипп

24.07 / Расшифровка черных ящиков доказывает вмешательство в работу самолета МАУ

27.06 / Обновлены рекомендации по работе санаториев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска