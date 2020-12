Более 100 республиканцев в Конгрессе США поддержали пересмотр итогов президентских выборов в четырех штатах

11.12.2020, 12:54, Новости дня

Сто шесть членов палаты представителей конгресса США от Республиканской партии поддержали иск о пересмотре результатов президентских выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, где победу одержал соперник действующего главы государства Дональда Трампа – демократ Джо Байден, пишет The Hill 10 декабря.

Конгрессмены подписали обращение под названием аmicus. Его подают заинтересованные лица, не являющиеся прямыми участниками разбирательства, но имеющие право подавать в суд письменное обращение, в котором выражают свое мнение.

В своем обращении республиканцы признали нарушения на президентских выборах в этом году на уровне американской конституции. По мнению подписантов, они ставят под сомнение результат самих выборов и целостность всей американской выборной системы.

Республиканец Майк Джонсон сообщил в Twitter 9 декабря о звонке Трампа. Во время этого разговора президент высоко оценил такое обращение, отметил Джонсон.

President Trump called me this morning to let me know how much he appreciates the amicus brief we are filing on behalf of Members of Congress. Indeed, “this is the big one!” https://t.co/eV1aoNlpvq

— Rep. Mike Johnson (@RepMikeJohnson) December 9, 2020

Свой комментарий Джонсон подкрепил постом Трампа, в котором сказано, что “США нужна победа”.

Обращение республиканцев последовало после того, как генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, член Республиканской партии и союзник Трампа 8 декабря подал иск в верховный суд США, которым оспаривает результаты президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. К иску Пакстона присоединились еще 17 штатов.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Система выборов в США двухступенчатая. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24-го стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Сам Трамп, по данным СМИ, не будет приветствовать нового президента США в Белом доме. Вместо этого он может отправиться во Флориду на митинг против инаугурации Байдена.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.