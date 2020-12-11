 

Пандемия заставила 50 миллионов американцев обратиться в продуктовые банки

11.12.2020, 12:50, Новости дня

Пандемия коронавируса в США привела к тому, что многие американцы вынуждены обращаться в продуктовые банки, пишет Das Erste. Это благотворительные организации, которые собирают пищевые продукты от производителей и поставщиков и передают их нуждающимся. На данный момент количество американцев, испытывающих проблемы с пропитанием, составляет около 50 миллионов человек.


Reuters

Возле пунктов выдачи еды, расположенных в разных городах США, часто выстраиваются очереди из машин, пишет Das Erste. Временами количество автомобилей вырастает до 150—200.

Как отмечает издание, многие американцы сейчас вынуждены получать еду из так называемых продуктовых банков. Ещё до пандемии коронавируса примерно 35 миллионов граждан США с трудом сводило концы с концами. Теперь же, согласно данным организации Feeding America, 50 миллионов американцев имеют трудности с пропитанием. Особые трудности испытывают семьи с детьми.

По словам Лизы Скейлс, сотрудницы одного из пищевых банков в Питссбурге, за последние девять месяцев количество нуждающихся в продуктах питания выросло более чем на 50%. «Больше половины тех людей, которых мы обслуживаем, обращаются впервые», — приводит издание слова Скейлс.

Das Erste сообщает, что конгресс США пытается согласовать новый пакет помощи уже несколько недель. Его должны принять ещё до Рождества: помощь составит около $908 млрд. 



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