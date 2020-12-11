Делиться надо — богатые страны закупят столько вакцины от COVID-19, что смогут привиться трижды

11.12.2020, 12:50, Новости дня

Как подсчитали эксперты, страны, где проживает 14% населения, подписали соглашения о покупке 53% ожидаемого объёма вакцины от COVID-19 в следующем году. Специалисты призывают фармацевтические компании делиться технологиями и интеллектуальной собственностью, чтобы производить вакцину в нужном количестве для всего мира, пишет Newsweek.



Reuters

Альянс за народную вакцину подсчитал, что порядка 70 стран с низкими доходами смогут привить от COVID-19 лишь каждого десятого человека в 2021 году, пишет Newsweek. При этом богатые страны закупят вакцины столько, что смогут прививать людей по три раза, если все заявленные вакцины пройдут проверку. Так что специалисты призвали государства и фармацевтические компании сделать вакцины столько, чтобы на всех хватило.

Такие выводы они сделали на основании данных о соглашениях между странами и производителями восьми главных кандидатов в вакцины от коронавируса. Из них получается, что страны, где проживает лишь 14% всего мирового населения, получат 53% объёма этих вакцин.

Во главе списка встала Канада: она закупит вакцин достаточно, чтобы привить всех канадцев по пять раз. При этом Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина собираются закупить лишь 1,5 миллионов доз на них всех.

Глава Amnesty International по экономической и социальной справедливости заявил, что богатые страны имеют обязательство не только воздерживаться от действий, которые могут помешать доступу к вакцинам, но и сотрудничать и предоставлять помощь тем странам, которые в ней нуждаются.

Так что эксперты призвали все фармацевтические корпорации, которые работают над вакциной, открыто делиться технологиями и интеллектуальной собственностью, чтобы другие компании тоже могли её производить и обеспечить ею всех нуждающихся. Так, например, это можно сделать через механизмы ВОЗ. Если ситуацию не исправить, миллиарды людей по всему миру не получат безопасную и эффективную вакцину в ближайшие годы, предупреждают специалисты.

Среди главных вакцин автор статьи называет вакцину Оксфордского университета и AstraZeneca, они обещают 64% доз поставить в развивающиеся страны. Сама эта вакцина дешевле других, и её можно хранить при температуре холодильника, то есть проще перевозить по миру. Но одна компания не в силах произвести достаточно вакцин для всего мира.

Другая вакцина Pfizer уже получила одобрение в Великобритании, вакцинация самых незащищённых слоёв населения уже началась. Скорее всего её одобрят и в США, и в Европе, но пока её поставят беднейшим странам, пройдёт время. То же касается Оксфордской вакцины и вакцины Moderna. Как отмечает автор статьи, у российской вакцины также хорошие результаты на испытаниях, и ещё четыре вакцины тоже находятся на уровне испытаний.

В свою очередь, Альянс за народную вакцину призывает сделать вакцину, которая была бы бесплатна и распределялась бы справедливо и по потребностям, пишет Newsweek.