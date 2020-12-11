Последнее Рождество с бабушками и дедушками — Меркель настаивает на жёстком карантине

11.12.2020, 12:50, Новости дня

Ангела Меркель в очередной раз выступила за введение жёсткого локдауна – на этот раз более эмоционально, пишет Frankfurter Allgemeine. По её словам, если немцы не будут придерживаться ограничений в предпраздничный период, потери могут быть невосполнимы. Канцлер призвала граждан к осторожности, а также высказалась за запрет на открытие отелей и за продление школьных каникул до 10 января.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я лишь хочу сказать, что если мы сейчас перед Рождеством будем иметь слишком много контактов и в итоге окажется, что это было последнее Рождество, которое мы провели с нашими бабушками и дедушками, то мы многое потеряем — не нужно этого делать, дамы и господа!

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за объявление жёсткого локдауна после Рождества и высказалась за строгое ограничение социальных контактов в течение двух недель до 24 декабря. В среду в рамках общих прений в бундестаге Меркель настаивала на том, что соглашение должно быть достигнуто совместно: и на федеральном уровне, и на уровне федеральных земель.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Мы утвердили правила, которые разрешают проведение Рождества и семейных праздников, но я призываю каждого быть очень осторожным. И я говорю еще раз, я уже высказывалась об этом открыто, я считаю неправильным открытие отелей для того, чтоб там смогли переночевать родственники, потому что это создаёт стимулы, которые, возможно, не нужны. Это сейчас то, что мы больше не сможем преодолеть. Я также считаю правильным закрыть в этот период школы, либо посредством продления каникул до 10 января, либо посредством перевода обучения в цифровой формат, как именно, не имеет значения. Нам необходимо ограничить социальные контакты. Я говорю вам о том, что меня сейчас тревожит. И мы должны обсудить это очень быстро в ближайшие дни. Таково развитие событий на данный момент.

Меркель также упомянула о предстоящей вакцинации от коронавируса.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: На самом деле я хочу сказать, что мы должны очень реалистично подходить к этому вопросу. Мы ещё не сможем сделать такое количество прививок в первом квартале 2021 года, а это опять же зимний квартал, чтобы наблюдать, так сказать, существенные изменения среди населения.

По имеющейся информации, премьер-министры 16 федеральных земель ещё не достигли согласия относительно общего пути (выхода из кризиса. — ИноТВ), в том числе и потому, что на севере, юге и юго-востоке Германии число случаев заражения коронавирусом продолжает оставаться на очень разном уровне.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2020 года.