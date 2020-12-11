Будущее нашего футбола – Личное мнение

11.12.2020, 12:40, Разное

Вот скажите мне откровенно, когда вы слышите о российском футболе, какие у вас ассоциации?

Вот мои: онанизм. Пьяные загулы и дебоши. Избиения людей в общественных местах. Миллиарды долларов, спущенных в унитаз на Мундиаль. Алименты бывшим детям, которые не хотят платить футболисты.

Есть среди всего этого разнообразия хоть одна положительная мысль?

Вот и у меня нету, простите.

При этом, что странно, в стране с населением в 140 миллионов человек почему нет достойной сборной.

Футбол любят. Ходят на игры. Несут деньги. Государство и бизнес вкладывают огромные деньги, а результат: 49-е место в мировом рейтинге. Сербии 5:0 проигрываем.

Я считаю, что если и можно как-то исправить ситуацию, то начинать нужно с детей.

Учить их футболу, а не дракам и онанизму. Вкладываться в талантливых детей, а не продвигать тех, за кого дали взятку родители. И вот тогда, глядишь, позориться перестанем.

В России уже есть академия настоящего испанского футбола LaLiga. Принимают туда детей от 3 до 16 лет.

Нет, я не хочу сказать, что какие-то там испанские «академики» раздают волшебные мячики, которые враз сделают из московского «Спартака» мадридский «Реал». Нужны годы, чтобы вырастить будущих чемпионов. И как раз этим занимается футбольная академия LaLiga.

LaLiga — это национальный испанский чемпионат, в котором принимают участие 42 самых успешных и профессиональных футбольных клуба Испании, в числе которых и Барселона, и Реал Мадрид.

Фактически LaLiga — это и есть весь испанский футбол. Самый лучший футбол в мире. А Академия LaLiga — это международная сеть футбольных школ, созданная и управляемая испанской футбольной лигой.

LaLiga есть в США, Канаде, России — всего в девяти странах.

Испанский футбол — умный футбол. От российской школы он отличается принципиально. Так же, как Месси отличается от Дзюбы. Оба — известные футболисты, но известны они разными вещами!

Из воспитанников российских футбольных секций сначала делают атлетов, а уже потом футболистов. Их не учат думать, оценивать ситуацию и находить верные решения — только «бей-беги», подтягивайся, накачивайся физически. А потом уже бывает поздно — выпускникам не хватает техники, навыков, маневренности и скорости. Но не скорости бега, а скорости мышления. В наших обычных школах даже Месси бы «забраковали» — уж больно он был в детстве хилый и мелкий.



Маленький Лео Месси — 127 см в 9 лет. Хилый, неприметный, щуплый мальчуган — будущая звезда мирового футбола.

В LaLiga с 3-летнего возраста детей учат, прежде всего, владеть мячом, играть в команде, вырабатывают футбольные рефлексы и навыки. Учат оценивать ситуацию на поле, мгновенно анализировать каждый игровой момент и быстро принимать верные решения. А только затем, после 12 лет, когда уже основные навыки жизни с мячом сформировались, всерьёз берутся за общую физподготовку. Наращивают скорость и силу удара.

Думаю, спорить, какой подход более правильный, не приходится — результат налицо.

В российской Академии LaLiga работают иностранные и, прежде всего, испанские тренеры. Главный тренер Борха Лема Бенито. Профессионал UEFA с огромным опытом в тренировке иностранных футбольных клубов, молодежных команд и работе с детьми.

LaLiga — не просто спортивная секция для сброса лишней детской энергии. Это футбольная академия, которая готовит будущих спортсменов для топовых иностранных и российских футбольных клубов. Лучшие игроки получают гранты на сезон (с сентября по июнь), то есть весь сезон тренируются бесплатно. Воспитанники академии участвуют в многочисленных соревнованиях, выезжают на просмотры и отбор в испанские футбольные клубы — причём, за счёт академии!

Я не зря в предыдущем абзаце написала «воспитанники». Дело в том, что в Академии LaLiga дети не просто учатся виртуозно играть в футбол. Они реально воспитываются. Это не просто школа футбола, это школа, которая воспитывает характер. Даже самые избалованные, капризные и эгоцентричные быстро приобретают навыки бесконфликтного и уважительного общения, командной работы, взаимопомощи, следования общим целям.

Крайне важно отметить, что иностранные тренеры проводят тренировки на английском языке.

В детском коллективе также много иностранцев — это дети работников посольств и экспатов — сотрудников зарубежных компаний, офисы которых работают в Москве. В процессе занятий русскоязычные дети легко и непринужденно осваивают английский язык на бытовом уровне. Погружение в языковую среду, ненавязчивое обучение в процессе тренировок и неформального общения приносят гораздо более ощутимый результат, чем регулярные занятия в школе и с репетиторами.

Занятия в испанской футбольной Академии LaLiga стоят от 9 до 18 тысяч рублей в месяц. За эти деньги ребенок получает 3 тренировки и 1 игровой день в неделю, 2 теоретических занятия в месяц для изучения тактики игры и развития футбольного интеллекта. Чтоб вы понимали: обычные российские футбольные школы — без иностранных профессиональных тренеров, без нацеленности на попадание в ведущие российские и зарубежные клубы — за месяц обучения дерут и 30, и 40 тысяч рублей!

При поступлении в Академию спортсменам выдают полную экипировку для тренировок в различных погодных условиях. Занятия младших воспитанников LaLiga проходят в манеже, а с восьми лет — на настоящем футбольном поле с дорогим профессиональным газоном. Тренировки проводятся на базе стадиона «Луч» в Москве (рядом со стадионом московского Спартака «Открытие Арена»).

В Академии занимаются дети 3–16 лет. По мере взросления «академиков» верхняя возрастная планка будет подниматься, чтобы юные спортсмены не прерывали тренировки и не теряли квалификацию на рубеже детского и взрослого спорта.

В Академии LaLiga взращивают новых звезд футбола. И пусть настоящее нашего футбола не слепит глаза блеском славы, с Академией LaLiga у него есть шансы на яркое будущее.

А записаться в LaLiga можно хоть сегодня — набор всё ещё открыт, но только до конца декабря.

Может, именно ваш ребёнок станет новой звездой мирового футбола? Почему бы и нет?