PornHub полностью перейдёт на платёжную систему «Мир»

11.12.2020, 12:37, Разное

Самый популярный в мире портал для взрослых PornHub после бойкота со стороны Visa и MasterCard решил полностью отказаться от их услуг, обеспечив всех пользователей бесплатной картой российской платёжной системы «Мир».

– К сожалению, в нынешние времена мы слишком зависим от глобальных монополистов, которые по желанию своей левой пятки и без каких-либо веских оснований могут просто поставить весь ваш бизнес на колени или в любую другую позу. И мы очень рады, что наши российские партнёры мгновенно протянули нам свою крепкую руку помощи. Я всегда знал, что русские — самые преданные фанаты как персонально моего творчества, так и всего контента портала PornHub, а то, что платёжная система «Мир» является государственной, говорит о надёжных гарантиях, о том, что у нас с российскими властями общие интересы и ценности, — прокомментировал переход на новый способ оплаты известный режиссёр и продюсер Пьер Вудман, фильмы которого являются одними из самых востребованных на PornHub.

Администрация сайта пообещала, что всем зарегистрированным пользователям карточки будут доставлены по почте в самое ближайшее время, для этого не придётся совершать никаких дополнительных действий, поскольку все необходимые данные для выпуска карт уже имеются в распоряжении администрации и «надёжно защищены от попадания к третьим лицам». Чтобы долгожданный момент получения карты стал особенно радостным, они будут упаковываться в красочные конверты с изображением символики портала: «Такие сразу будут выделяться из стопки писем, вызывая возбуждение уже при открытии почтового ящика», — сообщили представители портала.