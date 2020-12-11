Мнение: Новая цель

11.12.2020, 12:24, Разное

А вот и армия подтянулась: "…Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

"В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ", — сказал он…"

После победы над международным терроризмом армия вдруг оказалась за бортом общественного внимания. Нужно как-то напоминать о своем существовании и нужности. А потому теперь все на борьбу с новой планетарной угрозой – вирусом. Правда, ее, как сирийские больницы, с воздуха не разбомбить, зато можно разоблачать и бороться с врагами, которые мешают беспощадной войне с вирусами.

Наша вакцина Спутник-5 – самая крутая вакцина. А потому любой, кто сомневается в ее эффективности – враг рода человеческого. И армия будет стоять на страже.

Если раньше какой-нибудь арбидол продвигали отдельные, хотя и высокопоставленные, чиновники правительства, то теперь на продвижение Вектора брошены все структуры. Армия в том числе.

Стараниями карантинного психоза по всему миру создан огромный и ёмкий рынок объемами в десятки, а возможно, и сотни миллиардов долларов. Из ничего буквально создан. А потому нужно столбить свой собственный участок, огораживать его и монополизировать, вакцинируя туземцев внутри ограды исключительно своей собственной вакциной. Бдительно охраняя границы зоны от проникновения конкурентов. Идет ожесточенная борьба за межевание участков, а потому подключают и армию.

Если последние военные авантюры, в которых принимала участие Россия, носят весьма отчетливый запах газа и велись они за передел газового рынка, то теперь на повестке дня – борьба за рынок вакцин.

Как именно она будет вестись – вопрос интересный. Но то, что мы точно увидим новые локальные войны, где ключевой причиной будет конкуренция за право колоть местное население своей собственной вакциной – факт. Поэтому подключение армии к борьбе вполне логично, как бы это ни выглядело анекдотично.