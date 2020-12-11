 

Мнение: Новая цель

11.12.2020, 12:24, Разное

А вот и армия подтянулась: "…Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.
"В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ", — сказал он…"

После победы над международным терроризмом армия вдруг оказалась за бортом общественного внимания. Нужно как-то напоминать о своем существовании и нужности. А потому теперь все на борьбу с новой планетарной угрозой – вирусом. Правда, ее, как сирийские больницы, с воздуха не разбомбить, зато можно разоблачать и бороться с врагами, которые мешают беспощадной войне с вирусами.

Наша вакцина Спутник-5 – самая крутая вакцина. А потому любой, кто сомневается в ее эффективности – враг рода человеческого. И армия будет стоять на страже.

Если раньше какой-нибудь арбидол продвигали отдельные, хотя и высокопоставленные, чиновники правительства, то теперь на продвижение Вектора брошены все структуры. Армия в том числе.

Стараниями карантинного психоза по всему миру создан огромный и ёмкий рынок объемами в десятки, а возможно, и сотни миллиардов долларов. Из ничего буквально создан. А потому нужно столбить свой собственный участок, огораживать его и монополизировать, вакцинируя туземцев внутри ограды исключительно своей собственной вакциной. Бдительно охраняя границы зоны от проникновения конкурентов. Идет ожесточенная борьба за межевание участков, а потому подключают и армию.

Если последние военные авантюры, в которых принимала участие Россия, носят весьма отчетливый запах газа и велись они за передел газового рынка, то теперь на повестке дня – борьба за рынок вакцин.

Как именно она будет вестись – вопрос интересный. Но то, что мы точно увидим новые локальные войны, где ключевой причиной будет конкуренция за право колоть местное население своей собственной вакциной – факт. Поэтому подключение армии к борьбе вполне логично, как бы это ни выглядело анекдотично.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / «Моссад» не прошел

10.11 / Любители красного острого перца реже умирают от рака и болезней сердца

18.08 / В России снизились цены на смартфоны компании Vivo

24.06 / В Сети появился второй эпизод фанатской игры Sonic на базе Unreal Engine 4

22.08 / Мнение: Письмо: “С внешностью просто повезло”

04.12 / В Москве собака сильно покусала подростка за гениталии

08.09 / Мнение: Саакашвили вернется в Грузию как хеллоуинский монстр

04.12 / Скандалы: Чибис поймал звезду

25.09 / Мнение: Диета для короны

22.07 / Спикер Пелоси назвала коронавирус в США «вирусом Трампа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска