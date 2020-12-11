 

Звезда “Дневников вампира” Кэндис Аккола стала мамой во второй раз

11.12.2020, 12:22, Разное

Еще в середине августа Кэндис Аккола-Кинг, исполнившая роль Кэролайн Форбс в сериале “Дневники вампира”, объявила поклонникам и СМИ радостную новость: она и ее муж, музыкант Джо Кинг, ждут второго ребенка. И вот, спустя несколько месяцев, дочка пары появилась на свет – она сделала это еще 1 декабря, но Кэндис пожелала сохранить этот факт какое-то время втайне от всего мира и пережить событие только в кругу своей семьи. Сегодня же и Кэндис, и Джо поделились на своих Instagram-страницах фотографиями с новорожденной Джозефиной.

На прошлой неделе наша маленькая девочка ворвалась в этот мир и в наши сердца. Мы любим тебя, Джозефина Джун Кинг! 1.12.20 – подписала трогательный снимок с маленькой ручкой Кэндис.

Джо оказался более щедрым и показал малышку в полный рост:

Это один из лучших годов в моей жизни, по-настоящему благодарен за рождение нашей Джозефины Джун Кинг! Я также горжусь тем, что она выглядит, прямо как ее мама @candiceking, которая настоящий боец. Я счастлив сотворить такое идеальное воплощение любви вместе с тобой.

В Instagram-историях Кэндис также показала рождественские украшения в их доме, в числе которых – праздничные носки на камине. На каждом из них написано имя члена семьи, и примечательно, что у малышки Джозефины уже также имеется собственный носок для подарков.

Напомним, роман Кэндис Акколы и Джо Кинга начался в 2011 году. Пара познакомилась на Super Bowl благодаря коллеге Кэндис по сериалу Нине Добрев. Подруга взяла инициативу в свои руки, когда Аккола засмущалась Кинга и решила не подходить к нему. Спустя два года влюбленные обручились – это произошло во Флоренции в мае 2013 года, а в 2015-м поженились. Свадьба пары состоялась в историческом районе Нового Орлеана French Quarter. В январе 2016-го у Кэндис и Джо родилась дочь Флоренс Мэй Кинг. И если для актрисы этот ребенок стал первым, то для музыканта – третьим, он также воспитывает двух дочерей от первого брака – Аву и Элис.

Кэндис и Джо с детьми



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / В Сети всплыло фото Бабкиной и Ротару из лихих 90-х

25.11 / В Крыму объяснили, почему «ракетный сюрприз» США в Черном море никого не испугал

19.11 / Мнение: Пора начинать «мягко» возвращать Украину

02.07 / В центре Москвы загорелся дом

17.09 / Скандалы: «Новая подруга миллиардера Доронина носит мои вещи»!

03.10 / Названа стоимость отдыха Ивлеевой и Элджея на Мальдивах

30.07 / Сатановский назвал предложение США для РФ дружить против Китая циничным

15.11 / Ученые из Китая установили связь диабета с регулярным употреблением яиц

14.09 / Эксперты предсказывают скорый обвал цен на смартфоны iPhone 11 и iPhone SE 2020

27.08 / Светлана Лобода, Мария Миронова, Муся Тотибадзе и другие звезды поддержали акцию “Дети вместо цветов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска