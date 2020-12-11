Звезда “Дневников вампира” Кэндис Аккола стала мамой во второй раз

11.12.2020, 12:22, Разное

Еще в середине августа Кэндис Аккола-Кинг, исполнившая роль Кэролайн Форбс в сериале “Дневники вампира”, объявила поклонникам и СМИ радостную новость: она и ее муж, музыкант Джо Кинг, ждут второго ребенка. И вот, спустя несколько месяцев, дочка пары появилась на свет – она сделала это еще 1 декабря, но Кэндис пожелала сохранить этот факт какое-то время втайне от всего мира и пережить событие только в кругу своей семьи. Сегодня же и Кэндис, и Джо поделились на своих Instagram-страницах фотографиями с новорожденной Джозефиной.

На прошлой неделе наша маленькая девочка ворвалась в этот мир и в наши сердца. Мы любим тебя, Джозефина Джун Кинг! 1.12.20 – подписала трогательный снимок с маленькой ручкой Кэндис.

Джо оказался более щедрым и показал малышку в полный рост:

Это один из лучших годов в моей жизни, по-настоящему благодарен за рождение нашей Джозефины Джун Кинг! Я также горжусь тем, что она выглядит, прямо как ее мама @candiceking, которая настоящий боец. Я счастлив сотворить такое идеальное воплощение любви вместе с тобой.

В Instagram-историях Кэндис также показала рождественские украшения в их доме, в числе которых – праздничные носки на камине. На каждом из них написано имя члена семьи, и примечательно, что у малышки Джозефины уже также имеется собственный носок для подарков.

Напомним, роман Кэндис Акколы и Джо Кинга начался в 2011 году. Пара познакомилась на Super Bowl благодаря коллеге Кэндис по сериалу Нине Добрев. Подруга взяла инициативу в свои руки, когда Аккола засмущалась Кинга и решила не подходить к нему. Спустя два года влюбленные обручились – это произошло во Флоренции в мае 2013 года, а в 2015-м поженились. Свадьба пары состоялась в историческом районе Нового Орлеана French Quarter. В январе 2016-го у Кэндис и Джо родилась дочь Флоренс Мэй Кинг. И если для актрисы этот ребенок стал первым, то для музыканта – третьим, он также воспитывает двух дочерей от первого брака – Аву и Элис.

Кэндис и Джо с детьми