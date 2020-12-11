 

Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 неуважением к партнеру по НАТО

11.12.2020, 12:16, Новости дня

Санкции Вашингтона против Анкары являются неуважением к важному партнеру по Североатлантическому альянсу, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Применение санкций CAATSA против Турции являются неуважением к очень важному партнеру по НАТО», – сообщил Эрдоган, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести санкции в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400. По данным Reuters, санкции затронут управление оборонной промышленности Турции и его главу Исмаила Демира. Высокопоставленный турецкий источник заявил, что эти санкции навредят двусторонним отношениям Анкары и Вашингтона.

Напомним, в конце октября в Госдепартаменте США в очередной раз предупредили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции перед НАТО. В ответ президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие отечественной культуры

08.12 / Папа Римский Франциск отпустил грехи покаявшимся в течение года

07.08 / Женский бунт — турчанки раскритиковали намерение властей выйти из соглашения против домашнего насилия

24.08 / В Грузии микроавтобус сорвался со скалы, погибли 12 человек

24.07 / Муфтий Татарстана возмутился запрету на ношение хиджаба в колледже

09.12 / Полицейские задержаны в Москве за вымогательство с угрозой возбудить дела о наркотиках

05.11 / Температура 40,2 и лихорадка. Участник испытаний российской вакцины от коронавируса рассказал о побочных последствиях

24.06 / Момент аварии с перевернувшимся пьяным водителем в Москве попал на видео

09.09 / Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса

17.07 / Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска