 

СК потребовал заочного ареста украинского силовика за убийство журналистов в Донбассе

11.12.2020, 12:16, Новости дня

Следственный комитет РФ требует заочного ареста военнослужащего нацгвардии Украины Виталия Маркива за убийство журналистов под Славянском в 2014 году, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Источник в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о военнослужащем Национальной гвардии Украины Виталии Маркиве. 

Напомним, Маркива приговорили к 24 годам за убийство в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году и позже оправдали Апелляционным судом Милана.

Роккелли был убит в 2014 году под Славянском. Итальянские правоохранители арестовали Маркива в 2017 году в Болонье. Позже выяснилось, что задержанный Маркив – боец Нацгвардии Украины, замкомвзвода батальона оперативного назначения имени Кульчицкого.



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