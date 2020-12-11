 

Песков заявил о дискредитации российской вакцины от COVID-19

11.12.2020, 12:16, Новости дня

Ряд стран и крупных фармацевтических компаний прибегают к самым нелицеприятным методам, чтобы не допустить вхождение к ним российской вакцины от COVID-19, честная конкуренция по разработке и поставкам вакцины приветствуется, но совсем другое дело, когда этот процесс политизируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом», – сказал Песков в ответ на вопрос, разделяют ли в Кремле точку зрения Минобороны по этому поводу.

Он констатировал, что конкуренция в области разработки вакцины очень жесткая. «Хорошо, когда эта конкуренция ведется честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке. Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины», – подчеркнул представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Между тем, добавил он, «Спутник V» – это действительно первая разработанная вакцина, «она надежная, хорошая, востребованная». «И вот эти некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам. Это хорошо известно», – сообщил пресс-секретарь президента.

На просьбу уточнить, какие именно страны и компании делают это, Песков посоветовал обратиться к сообщениям СМИ: «Вы можете просто взять за последний месяц почитать в информационных агентствах заявления и вы увидите».

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины «Спутник V», и предупредил о скором появлении серии псевдо-аналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» по якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

27.11 / Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

15.07 / Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу

06.10 / Гривна подешевела по отношению к евро и доллару

09.10 / “Словно цветы”. Новая артистка Monatik Corporation Nino выпустила первый клип. Видео

15.10 / Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой

11.11 / Песков назвал одно из главных политических событий 2020 года в России

08.09 / Офицера Росгвардии в Перми обвинили в изнасиловании ребенка

02.09 / Дебора Биркс: в Белом доме не станут жертвовать жизнями американцев ради коллективного иммунитета

15.09 / Макрон назвал отравление Навального «покушением на убийство»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска