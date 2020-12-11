Врач предупредил россиян об опасности при неправильном ношении маски

11.12.2020, 12:14, Разное

Специалист рассказал, что ношение слабо прилегающей к лицу медицинской маски грозит синдромом сухого глаза. Это заболевание, характеризующееся снижением количества производимых организмом слез. Такое состояние нередко приводит к травмированию роговицы.

Денис Серов отметил, что потоки воздуха, которые выдыхает человек в маске, постоянно движутся вверх-вниз. Если средство защиты неплотно прилегает к лицу, то большая часть воздуха идет вверх. В таком случае его поток возле глаз увеличивается, и слезная пленка исчезает быстрее.

Избежать ухудшения зрения поможет регулярная смена одноразовых медицинских масок. Необходимо надевать новое средство защиты каждые два-три часа и следить за тем, чтобы оно плотно прилегало к лицу. Если человек стал видеть хуже, то ему следует немедленно обратиться к специалисту.

Отметим, что с конца октября во всех регионах России начал действовать масочный режим. Средства защиты необходимо носить в общественном транспорте, магазинах, аптеках, театрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей. Нарушителей режима ждет штраф.

Ранее “Дни.ру” выпустили подробный материал об эффективности медицинских масок. Читатели узнают, какие средства защиты лучше, как правильно их носить и где можно приобрести маски в России.