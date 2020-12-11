 

В Москве подозреваемый в педофилии шахматист выпрыгнул из окна на пятом этаже

11.12.2020, 12:14, Разное

В Москве правоохранители доставили в отделение полиции тренера по шахматам, подозреваемого в педофилии. Мужчина предпринял попытку сбежать от стражей порядка через окно, расположенное на пятом этаже здание.

Предполагаемый злоумышленник спрыгнул на козырек, находившийся на уровне третьего этажа. Однако скрыться ему не удалось: вовремя подоспевшие сотрудники вновь его задержали.

44-летнего мужчину подозревают в попытке растления ребенка, не достигшего 14-летия. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения, передает РИА ФАН.



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