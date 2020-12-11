 

Аналитик предсказал возрождение СССР в 2021 году

11.12.2020, 12:12, Разное

Аналитик Александр Разуваев увидел в 2021 году явные признаки возрождения СССР. По его словам, новый игрок на мировой арене появится из-за растущей потребности в безопасности и необходимости противостоять распространяющемуся коронавирусу.
Эксперты из центра «Альпари» озвучили прогноз на следующий год. Ожидается, что на мировую карту под новым флагом вернется СССР. Предполагается, что появится конфедерация или же евразийский союз, членами которого станут Россия, Казахстан, Киргизия и Беларусь. Такое образование нужно будет из-за пандемии коронавируса. Она негативно отразилась на комфортной жизни людей во всем мире.

Сегодня государства делятся по принципу наличия вакцины от COVID-19. Препарат уже имеется в РФ, США, Великобритании и других государствах. Остальные будут вынуждены сотрудничать с топовыми игроками, чтобы присутствовала возможность бороться с вирусом.

Отсутствие стабильности в мире
Прогноз должен сбыться по причине того, что в мире продолжает наблюдаться нестабильность. 2020 год войдет в историю с военными конфликтами. Речь идет, прежде всего, о Ливии и Южном Кавказе. Государства, которые не имеют мощной военной составляющей, нуждаются в поддержке более сильных игроков, пишет «Политэксперт». Им вполне может оказать Россия.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон взорвала интернет чтением сказки про трех медведей

02.11 / Ученые: Ромашка способна подавлять развитие синдрома Дауна

01.12 / Зачем человеку свобода?

05.10 / У Регины Дубовицкой заметили симптомы болезни Юлии Началовой

01.08 / Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новый режим работы камер

30.06 / Мнение: Последним снял пионерский галстук – последним сниму маску

17.10 / В США ученые разработали тест для выявления и лечения опасных опухолей

25.11 / Мнение: О «капитуляции» Трампа

25.10 / Мсквичам дали надежду на падение числа заболевших коронавирусом: Будет снижаться

07.11 / Сразу 24 космических агентства предложили всеобщий план возвращения на Луну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска