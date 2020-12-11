Аналитик предсказал возрождение СССР в 2021 году

11.12.2020, 12:12, Разное

Аналитик Александр Разуваев увидел в 2021 году явные признаки возрождения СССР. По его словам, новый игрок на мировой арене появится из-за растущей потребности в безопасности и необходимости противостоять распространяющемуся коронавирусу.

Эксперты из центра «Альпари» озвучили прогноз на следующий год. Ожидается, что на мировую карту под новым флагом вернется СССР. Предполагается, что появится конфедерация или же евразийский союз, членами которого станут Россия, Казахстан, Киргизия и Беларусь. Такое образование нужно будет из-за пандемии коронавируса. Она негативно отразилась на комфортной жизни людей во всем мире.

Сегодня государства делятся по принципу наличия вакцины от COVID-19. Препарат уже имеется в РФ, США, Великобритании и других государствах. Остальные будут вынуждены сотрудничать с топовыми игроками, чтобы присутствовала возможность бороться с вирусом.

Отсутствие стабильности в мире

Прогноз должен сбыться по причине того, что в мире продолжает наблюдаться нестабильность. 2020 год войдет в историю с военными конфликтами. Речь идет, прежде всего, о Ливии и Южном Кавказе. Государства, которые не имеют мощной военной составляющей, нуждаются в поддержке более сильных игроков, пишет «Политэксперт». Им вполне может оказать Россия.