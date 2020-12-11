 

СМИ: Анатолий Цой ушел от жены и троих детей ради падчерицы Стаса Михайлова

11.12.2020, 12:12, Разное

В СМИ, которые ссылаются на близки друзей экс-солиста MBAND, появилась информация о том, что Анатолий Цой ушел от жены и троих детей к другой женщине. По некоторым данным, речь идет о падчерице шансонье Стаса Михайлова – Еве Канчельскис.
По словам друзей, Анатолий Цой уже несколько месяцев состоит с ней в отношениях и у них «все серьезно». Знакомство молодых людей состоялось на светском мероприятии, после чего певец пригласил Еву Канчельскис сняться в его клипе на композицию «Одеяльная». Во время совместной работы между ними вспыхнули чувства. Пока пара не распространяется по поводу своего романа, а об их отношениях знают только близкие люди.

Анатолий Цой и Ева Канчельскис проводят все свое свободное время вместе. Падчерица шансонье уже успела представить молодого человека своей матери и Стасу Михайлову. Как рассказали друзья, бывший солист MBAND покорил свою нынешнюю возлюбленную красивыми ухаживаниями. В микроблоге Instagram он комментирует посты девушки и ставит смайлики в виде сердечек.



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