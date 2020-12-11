Татьяна Власова рассказала о неудавшемся повторном браке с Джигарханяном

11.12.2020, 12:12, Разное

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна объяснила, почему они повторно не поженились. Артист, по словам Татьяны Власовой, умер на ее руках, она простила его после ухода к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

В браке с Татьяной Власовой актер Армен Джигарханян прожил более 50 лет. Однако в 2015 супруги, несмотря на близость, все же развелись. У артиста начался роман с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, на которой впоследствии он женился. Однако этот брак просуществовал короткое время. Позднее актер вернулся к бывшей супруге.

Татьяна Власова смогла простить все обиды, поэтому приняла Армена Джигарханяна обратно. Однажды они даже собрались в ЗАГС, чтобы вновь заключить брак, но артист забыл дома паспорт. Затем даты похода в ЗАГС постоянно переносились, в итоге Татьяна Власова решила жить с бывшим супругом в гражданском браке. Вдова в программе «Пусть говорят» призналась, что до сих пор дома «ищет глазами мужа».