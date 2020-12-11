Мнение: Почему наши вузы так трогательно привязаны к Микрософту

11.12.2020, 12:06, Разное

Очередной скандал с импортозамещением. Микрософт отлучил Бауманку от своих продуктов, так как Бауманка готовит военных специалистов и, следовательно, попадает под американские санкции. В самом МГТУ Баумана печально разводят руками: «многие образовательные программы работают только с операционной системой Виндоуз, и ни о какой замене они пока не думали».

https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-09_mgtu_baumana_ostalsya_bez

У здравомыслящего человека возникает очевидный вопрос: почему вот только сейчас, через шесть лет после санкционной агрессии США, в одном из главных технических вузов страны начинают задумываться об альтернативах американскому Микрософту. Попытаюсь ответить на этот вопрос как айтишник, который занимается поставками и внедрением программ вот уже около 25 лет.

Во-первых, если зарплаты в школах сейчас уже зачастую в полтора-два раза выше средних по регионам, то зарплаты в вузах остаются по большей части несуразно низкими. Напротив, зарплаты программистов весьма высоки. Если добавить к этому традиционные для вузов бюрократию и высокомерное отношение к рядовым сотрудникам, мы поймём, что найти вменяемых программистов в вуз — архисложная задача. Чтобы перевести образовательные программы на другую операционную систему, нужно или переписывать их с нуля, или проводить довольно сложные манипуляции с тонкой настройкой эмуляторов. Низкооплачиваемым вузовским айтишникам обычно не под силу ни то, ни другое.

Во-вторых, большая часть корпораций старается дружить с представителями своих клиентов: приглашает их на бесплатные семинары, дарит ценные подарки и, если речь идёт о важной персоне, выделяет клиентского менеджера, чтобы тот выстроил личные отношения в мафиозном ключе. Такой менеджер ходит к своему подопечному на дни рождения, помогает ему решать житейские проблемы, одалживает при необходимости деньги. Понятно, что когда наступает момент выбрать поставщика, хорошо обработанный сотрудник грудью встаёт на защиту интересов кормящей его корпорации.

Речь сейчас идёт не только о программах, но и вообще о всех крупных закупках такого рода: к примеру, о закупках иностранных станков. Одна из главных сложностей при продаже станков российского производства — пробить упрямство сотрудников завода, которые по 30 лет дружат с иностранным производителем и потому без устали ругают российскую продукцию, продвигая тем самым интересы друзей.

В-третьих, возвращаясь уже конкретно к программам, многие корпорации прямолинейно сажают покупателей на откаты, которые могут иногда достигать 40% от стоимости купленного ПО. Чтобы не быть голословным, вот тут на известном в Рунете форуме админы выкладывают письма от корпорации, в которых корпорация прямым текстом предлагает им «бонусы» за покупку программ. Купил лицензий на 2500 долларов, получи купон на 150 долларов, которым можно оплатить покупку в магазине бытовой техники:

https://forum.mista.ru/topic.php?id=182585

https://www.securitylab.ru/news/267589.php

Обсуждение от 2006 года, когда подобные делишки делались ещё открыто, однако будьте уверены, сейчас соблазнов у админов не меньше. Кстати, опыт показывает, что такие статьи и такие ветки на форумах имеют тенденцию внезапно исчезать. Рекомендую сохранить страницы по ссылкам: возможно, в будущем вы захотите на них сослаться, а ссылаться будет уже и некуда.

Наконец, в последних: в последних по порядку, но не по значению. Главная ошибка, которую владельцы фирм допускают при внедрении новых программ, заключается в том, что они полагают, будто могут опереться в этом вопросе на своих сотрудников. Владелец фирмы думает, что его сотрудники безропотно перейдут на новую программу, тогда как на самом деле они почти всегда будут энергично сопротивляться переменам.

Для обычных сотрудников любое внедрение, любой переход на новые программы — это сильная неоплачиваемая головная боль. На период внедрения им придётся работать больше, им придётся менять привычки, им придётся напрягать мозг и, самое мерзкое, им придётся учиться чему-то новому. Им придётся отвечать за неизбежные в процессе внедрения неудачи и, вероятно, много раз оставаться по вечерам, чтобы разгрести последствия очередного сбоя. Когда же в итоге программа будет с боем и скрипом внедрена, зарплата сотрудников останется ровно той же, а их рабочий день не уменьшится даже на 15 минут.

Конечно, бывают идейные сотрудники, которые не умеют работать плохо. Они думают в первую очередь об общем деле, и потому сходу включаются в процесс, выполняя свою часть работы: читают инструкции, переносят в новую программу данные, начинают реально ей пользоваться. К сожалению, как показывает мой опыт, таких идейных сотрудников редко бывает больше 10%, а когда речь заходит о бюджетных учреждениях — больше 3%.

Основная масса сотрудников будет тихо саботировать переход на новую программу. Как правило, лучшее, на что может рассчитывать внедренец — встретить у клиента любопытного админа, который захочет разобраться в новой программе, чтобы вписать новую статусную строчку в своё резюме. Излишне пояснять, что такое любопытство лишь немногим лучше прямого саботажа.

Подведу итог

Итак, я перечислил четыре объективных причины, которые мешают российским вузам перейти с продуктов Микрософт на программы отечественных производителей: низкая квалификация, кумовство, коррупция и нежелание работать.

Ни одна из этих четырёх причин не является технической. Эксперты единодушны: никаких технических причин, которые мешали бы вузам перейти с Виндоуз на Линукс не существует, все проблемы тут исключительно организационные.