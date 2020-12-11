Степанов назвал регионы Украины, в которых зафиксированы повторные заражения COVID-19

11.12.2020, 12:00, Новости дня

В Украине зафиксированы повторные инфицирования коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 11 декабря на брифинге, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы начали фиксировать таких больных, которые второй раз болеют COVID-19. И в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди в том числе [те], которые впервые переболели от трех до пяти месяцев назад”, – сказал он.

В связи с этим, подчеркнул министр, противоэпидемические правила и рекомендации следует соблюдать всем украинцам независимо от того, переболели ли они коронавирусной инфекцией.

“Вы постоянно должны соблюдать эти правила, потому что титр антител, которые есть после болезни у любого человека, – снижается. Как только он снижается ниже определенных норм – человек снова является таким, что может заболеть”, – объяснил Степанов.

В Украине на 11 декабря подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 514 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 14 755 пациентов с COVID-19, а 480 348 выздоровели.