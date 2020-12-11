В РФ зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса за сутки

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11.12.2020, 12:00, Новости дня

В России за сутки зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сайта “Стопкоронавирус.РФ”.

За сутки в РФ умерло 613 пациентов с коронавирусом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 декабря – 589 умерших.

10 декабря в РФ коронавирус подтвердили у 25 585 человек, 26 171 заболевший выздоровел.

Всего в РФ COVID-19 подтвержден у почти 2,6 млн человек, 2 млн 60 тыс. выздоровело, 45 893 – умерло.

В свою статистику власти РФ включают и данные аннексированного украинского Крыма.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, РФ – на четвертом месте в мире по числу случаев заражения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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