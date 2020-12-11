National Review – Путину удалось расколоть Америку на два лагеря

11.12.2020, 11:56, Новости дня

Для Владимира Путина не имело значения, кто победит на американских президентских выборах, поскольку главной его целью было расколоть страну на два противоборствующих лагеря, посеять недоверие и социальный хаос, чтобы подорвать доверие американцев друг к другу, пишет National Review. По мнению американского издания, Вашингтону необходимо трезво оценить операции гибридной войны, которую ведёт Кремль, и следует начать предугадывать намерения Путина, поскольку в данном противостоянии РФ пока опережает США.



Reuters

Хотя обычные военные конфликты между крупными державами уже вышли из моды, РФ не один год ведёт против США негласную гибридную войну. Как пишет National Review, главная цель в этом противостоянии для президента РФ Владимира Путина — оказывать влияние на сознание американцев.

Как отмечает издание, недавно уволенный директор Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США Кристофер Кребс заявил после выборов, что «нет никаких доказательств того, что какой-нибудь иностранный противник способен помешать американцам голосовать или изменить результаты голосования», но он упустил главное. По мнению авторов статьи, Путин вряд ли будет радоваться победе одного из кандидатов в президенты, но он будет торжествовать по поводу того, что во многих штатах результаты выборов подвергаются сомнению и оспариваются в суде.

«На президентских выборах 2020 года главной целью Путина было не ослабление позиций Байдена и не помощь Трампу. Сегодня мы можем констатировать, что его главной целью было расколоть страну на два противоборствующих лагеря, посеять недоверие и социальный хаос, чтобы подорвать доверие американцев друг к другу и к их демократическому процессу», — пишет издание.

Только поляризованная и разобщённая Америка поможет Путину покончить с доминированием США в однополярном мире и восстановить статус РФ как мировой державы. Для этого РФ пользуется старыми советскими методами, распространяя дезинформацию о расовой несправедливости в Америке. Кремлю удалось внедриться и в группы белых националистов, и в группы, созданные в рамках движения Black Lives Matter, в которых Москва «навязывает и продвигает подстрекательскую риторику, заставляя многих республиканцев и демократов ставить под сомнение фундаментальную структуру своих демократических институтов и доверие к ним».

Ответные же действия Министерства юстиции и американских правоохранительных органов ограничены по масштабам. Они ограничиваются санкциями, введёнными в отношении четырёх российских агентов за их предполагаемые попытки фальсификации выборов, и обвинением сотрудника российского Агентства интернет-исследований в преступном сговоре с целью обмана Соединённых Штатов. Но несмотря на эти случаи, Путин явно выигрывает гибридную войну РФ против США, потому что американцы не понимают, как ими манипулируют.

Как заключают авторы статьи, Вашингтону необходимо трезво оценить операции гибридной войны, которую ведёт Кремль, и следует начать предугадывать намерения Путина и определять способы защиты уязвимостей США. Кроме того, США должны противодействовать кибератакам РФ и распространению дезинформации по всему миру. США должны поставить Россию перед фактом, представив доказательства её враждебных действий, и значительно расширить обмен информацией с друзьями и союзниками.

Однако самым важным шагом, который может сделать Вашингтон, является повышение уровня осведомлённости международной общественности о непрекращающейся деятельности России, использующей дезинформацию с целью манипулирования открытыми обществами.

«Злонамеренные действия Путина имеют успех по причине молчания, и сегодняшнее сдержанное обсуждение этой темы на международном уровне означает победу Кремля. Если РФ считает такое вмешательство гибридной войной на своих собственных условиях, то Соединённым Штатам следовало бы отреагировать на эти действия так же решительно, публично разоблачая распространяемую Россией дезинформацию и по возможности предпринимая ответные действия», — подводит итог National Review.