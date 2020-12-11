 

Times – в случае брексита без сделки ЕС грозится закрыть своё небо для британских туристов

11.12.2020, 11:56, Новости дня

В случае брексита без сделки британцы могут лишиться возможности прилетать на отдых в Европу, пишет The Times. Таким образом ЕС хочет защитить себя от распространения пандемии коронавируса, ведь в Великобритании наблюдается высокий рост числа заражений. В сфере пассажирских авиаперевозок предостерегают, что из-за этого шага европейская экономика потерпит большие убытки.


Reuters

В случае брексита без сделки британским туристам могут запретить прилетать в Европу, пишет The Times. Ограничения на въезд в ЕС действуют только для стран, которые не входят в союз. В течение переходного периода Великобритания оставалась членом Европейской экономической зоны, но в конце года она автоматически её покинет, а также выйдет из Европейского совета, объясняет издание.

Брюссель придумал запасной план: в случае если с Лондоном не удастся договориться, он закроет небо над Европой для британских авиакомпаний. При этом в ЕС есть список безопасных третьих государств, авиасообщение с которыми разрешено, но на фоне высокого числа заражённых в Великобритании попасть в него она не сможет. И всё же важные поездки, например, по неотложным семейным обстоятельствам, будут разрешены. Также путешествовать смогут британцы, живущие в ЕС.

Планы Брюсселя встревожили руководителей в сфере пассажирских авиаперевозок. Они предупредили, что из-за оттока британских туристов ЕС понесёт большие экономические потери. «Британские туристы вносят большой вклад в европейскую экономику и наоборот», — подчеркнула президент Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара.



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