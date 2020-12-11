 

Торт со свечками, встреча с животными и “крещение” лодки: князь Альбер и княгиня Шарлен рассказали, как отметили 6-летие детей

11.12.2020, 11:28, Разное

Вчера, 10 декабря, дети князя Монако Альбера II и княгини Шарлен – принц Жак и принцесса Габриэлла –  праздновали свой шестой день рождения. Обычно их родители устраивали по этому поводу красочную шумную вечеринку, превращая дворец то в джунгли, то в дом Смурфиков, то в пристанище Супергероев и приглашая в этот мир всех одноклассников своих детей. Однако в этом году по понятным причинам устроить подобный праздник не было возможности, но Альбер и Шарлен все же нашли не менее запоминающийся выход из положения. Подробнее о нем рассказал князь в интервью журналу People.

Их день рождения выпадает на школьный день, поэтому мы решили не устраивать большой праздник. Вместо этого малыши посетят с нами церемонию крещения новой лодки для морской полиции под названием “Принцесса Габриэлла”. Это должно быть довольно весело для них. Габриэлла –  это настоящий пистолет, честно вам говорю! Она уже демонстрирует отличное чувство юмора. Она будет крестной матерью этой лодки, так что примет самое непосредственное участие в церемонии. Должно быть весело! Конечно, я не думаю, что она будет разбивать бутылку шампанского о борт. Скорее, она просто перережет ленточку, но как организаторы придумают заменить традиционный пункт с бутылкой, этого я не знаю. Меня лишь заверили, что есть способ, при котором рядом с детьми не будет разбитого стекла.

Княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми

И если фотографий с запуска лодки в распоряжении СМИ пока нет, то вот семейные снимки с небольшого празднования в поместье монаршей четы Roc Agel в Монако имеются. Их несколько часов назад на своей Instagram-странице опубликовала сама княгиня Шарлен. 

Наше послеобеденное празднество будет включать прогулку на природе, посещение различных ферм с животными и какой-то сюрприз. Что за сюрприз, не знаю даже я, так как меня не пустили на совещание по планированию этого дня, – со смехом добавил Альбер. – А что касается подарков, мы еще в том возрасте, когда интересны только какие-то игры и супергерои. Так что мы не станем дарить ничего символического или полезного. В шесть лет нужно только развлекаться.

Напомним, княжеская чета подарила стране наследников 10 декабря 2014 года. Первой появилась дочь монархов – в 17.04 по местному времени, а сын увидел свет через 2 минуты, однако именно он стал наследником престола. Сразу после родов Шарлен, которые проходили путем кесарева сечения, над Монако прогремел торжественный салют и 42 пушечных выстрела. 

Узнать о принце Жаке и принцессе Габриэлле больше, а также увидеть, как они росли и менялись, можно здесь.

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