 

Захарова заявила о надуманном характере антироссийских санкции США

11.12.2020, 11:22, Новости дня

Новые санкции Вашингтона против российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, носят надуманный характер, сообщила официальный представитель МИД Марии Захаровой.

«Американские власти, к сожалению, не нашли другого способа отметить 10 декабря, День прав человека, кроме как снова расширить санкции в отношении российских граждан и организаций. Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это – неуклюжий пиар ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», – говорится в заявлении на сайте МИД.

По словам Захаровой, «фантазии тем, кто составлял новые ограничительные списки, не занимать. Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России».

«Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн «Чайка» – очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль «озаботиться» футбольным клубом», – сыронизировала Захарова.

В четверг США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды».

Также в четверг Британия ввела санкции против трех российских политиков из Чечни за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе. Кадыров заявил, что санкции абсурдны и не влияют на развитие региона.



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