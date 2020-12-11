Ученые бьют тревогу: в Ростовской области бешено размножаются смертельно опасные пауки

11.12.2020, 11:20, Разное

В Ростовской области стремительно размножаются полчища ядовитых пауков каракуртов. Они смертельно опасны для человека.

Биолог Валерий Стахеев считает, что всему виной – изменение климата в регионе. Из-за потепления насекомые распространились по всей области, хотя раньше обитали лишь на границе с Калмыкией. Наибольший интерес для них представляют свалки, где они всегда могут найти себе корм в виде других насекомых.

Яд каракурта атакует часть мозга, отвечающую за дыхание. Если оперативно не оказать человеку медицинскую помощь после укуса, он погибнет. Однако эти пауки нападают на человека и животных, в основном, – лишь для защиты, поэтому лучше просто их не тревожить, сообщает телеканал “360”.