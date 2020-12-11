За что россияне благодарны уходящему 2020 году

11.12.2020, 11:20, Разное

Несмотря на то, что 2020 год был омрачен пандемией коронавируса SARS-CoV-2, у более половины россиян в нем произошло хотя бы одно хорошее событие. Однако назвать его удачным смогли только 6% опрошенных аналитиками граждан.

Некоторые из респондентов (7%) ответили, что в уходящем году им удалось достичь успехов в работе и учебе. Такое же количество участников исследования заявили, что в год крысы им удалось хорошо отдохнуть или отправиться в путешествие. 5% россиян рады пополнению в семье, а также тому, что их родные и близкие ничем не заболели, сообщает телеканал “360”.