Елка поддержала идею проведения корпоративов в пандемию коронавируса

11.12.2020, 11:18, Разное

Российская певица Елка согласна с тем, что россиянам необходимы корпоративные выступления даже в условиях пандемии. Однако увеселительные мероприятия и новогоднее шоу, по ее словам, требуется проводить с соблюдением всех мер безопасности в целях предотвращения распространения коронавируса.

Елизавета Иванцив (настоящее имя Елки) отметила, что обычно в Новый год происходят массовые гуляния и банкеты на работе, но в этот раз «коронакризис» стал причиной своеобразного «бунта» компаний отечественных звезд. Несмотря на запрет новогодних мероприятий, Елка уверена, что артисты должны продолжать веселить людей, а сегодня это особенно необходимо.

Певица считает, что людям необходимо поддерживать друг друга, а сама она оставляет за собой право радовать своих поклонников до последнего дня. Ранее Валерий Меладзе призывал звезд отказаться от съемок в новогодних шоу. Тем самым он хотел привлечь внимание правительства к проблеме артистов с нехваткой работы.