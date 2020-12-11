 

Елка поддержала идею проведения корпоративов в пандемию коронавируса

11.12.2020, 11:18, Разное

Российская певица Елка согласна с тем, что россиянам необходимы корпоративные выступления даже в условиях пандемии. Однако увеселительные мероприятия и новогоднее шоу, по ее словам, требуется проводить с соблюдением всех мер безопасности в целях предотвращения распространения коронавируса.
Елизавета Иванцив (настоящее имя Елки) отметила, что обычно в Новый год происходят массовые гуляния и банкеты на работе, но в этот раз «коронакризис» стал причиной своеобразного «бунта» компаний отечественных звезд. Несмотря на запрет новогодних мероприятий, Елка уверена, что артисты должны продолжать веселить людей, а сегодня это особенно необходимо.

Певица считает, что людям необходимо поддерживать друг друга, а сама она оставляет за собой право радовать своих поклонников до последнего дня. Ранее Валерий Меладзе призывал звезд отказаться от съемок в новогодних шоу. Тем самым он хотел привлечь внимание правительства к проблеме артистов с нехваткой работы.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Кьяра Ферраньи ждет второго ребенка

20.11 / Сожительница погибшего из-за ДТП с Ефремовым водителя признана потерпевшей

10.07 / Эксперты сообщили, кому необходимо есть шоколад

17.10 / Мнение: “Neon Synth Socialist State”

26.10 / Диетолог назвала фрукты, которые помогут спастись от COVID-19

22.10 / Ксения Собчак рассказала о связи Богомолова с «проклятием Достоевского»

24.10 / Суд арестовал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на два месяца

09.10 / Полицейские и паранормальщина

28.08 / Учёные рассказали, как снизить риск развития сахарного диабета

14.11 / Мнение: Памятка для жен в декрете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска