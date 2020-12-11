Роза Сябитова подсчитала стоимость своего новогоднего стола

11.12.2020, 11:18, Разное

Известная российская ведущая Роза Сябитова пояснила о своих планах на Новый год. Она уже примерно посчитала, во сколько ей обойдется праздничный стол.

Сябитова уже продумывает декор и составляет меню. Для празднования Нового года ведущая пригласила к себе домой большую компанию. Знаменитость не скрывается, что из-за пандемии коронавируса долго не видела многих своих родных и близких, поэтому очень соскучилась по ним.

Сябитова пока думает, как провести 31 декабря. Возможно, она будет целый день отдыхать, но не исключено, что станет самостоятельно готовить угощения для гостей. По словам ведущей, в РФ женщины обычно стоят на кухне, а под конец дня очень устают. В результате спустя час после боя курантов им очень хочется спать.

Сябитова уже составила предварительную смету расходов на новогоднее застолье. Она заявила, что на заказ некоторых блюд в ресторане уйдет такая же сумма, какая бы была потрачена, если бы еда готовилась самостоятельно. Ведущая не собирается ставить на стол дорогостоящие лобстеры. Некоторые блюда она 100% закажет в ресторане, чтобы не тратить силы и время на их приготовление.

Сразу после новогодних праздников Роза Сябитова садится на диету. Постепенно она приходит в форму после употребления различных деликатесов, пишет портал «ГЛОБАЛ.МСК».