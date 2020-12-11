Россияне начали больше тратить на свое здоровье в 2020 году

11.12.2020, 11:18, Разное

В 2020 году россияне начали тратить больше денежных средств на свое здоровье. В мире самый высокий такой показатель фиксируется в США.

Жители РФ начали больше заботиться о собственном здоровье в период пандемии. Об этом говорит информация, полученная в рамках проведенного опроса. В этом году более 50% россиян увеличили свои траты на статьи, связанные со здравоохранением. Теперь они стали уделять внимание профилактике тех или иных заболеваний.

Если говорить о США, то, несмотря на большие денежные вложения, продолжительность жизни американцев уменьшается. К тому же все выше становится степень ожирения у жителей страны.

Эксперты объяснили, что в РФ люди начали более тщательно заботиться о своем здоровье из-за коронавируса. В последнее время вырос спрос на оформление страховок, чтобы существовала возможность покрытия затрат на восстановление после COVID-19. На наличные расходы в РФ приходится 35%, а власти обеспечивают до 51% трат на здравоохранение, пишет портал «ГЛОБАЛ. МСК».