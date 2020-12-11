 

“Ты секси, малая!” Дочь Ющенко показала татуировку внизу живота

11.12.2020, 11:06, Новости дня

40-летняя дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина на своей странице в Facebook разместила коллаж из трех снимков: 2007-го и двух 2020 года.

На всех фотографиях дочь Ющенко запечатлена в микрошортах с низкой посадкой, высоких сапогах. На первом и третьем снимках – в топе, на втором – в куртке.

“Ну что же, время бежит, а я за ним”, – написала она.

Дочь Ющенко отметила, что первое фото было сделано на показе модельера Олеси Телиженко.

Фото: Vitalina Yushchenko / Facebook

“Тростиночка”, – прокомментировал дизайнер Жан Грицфельдт.

“Ты секси, малая!” – написал Зиновий Козак.

Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года.

Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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