В США грузовик наехал на группу велосипедистов, погибли пять человек

11.12.2020, 11:06, Новости дня

10 декабря в американском штате Невада недалеко от Лас-Вегаса грузовой автомобиль наехал на группу велосипедистов. Об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщает NBC News.

Всего в группе было около 20 велосипедистов.

В результате наезда погибли пять человек. Еще несколько получили повреждения, один велосипедист был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Группу велосипедистов сопровождал так называемый автомобиль безопасности, это был Subaru. Машина также пострадала в результате наезда грузовика. Были сбиты и велосипедисты, которые ехали перед автомобилем безопасности, и те, кто был за ним.

Водитель грузовика “остался на месте, сотрудничал со следствием”, отмечает телеканал. Он не пострадал в результате ДТП.

Телеканал отмечает, что шоссе 95, на котором произошел наезд, является оживленной автотрассой.