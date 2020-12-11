 

“Дай бог, чтобы в Дубае не приняли какие-то законы, как у нас”. Лолита в новогоднюю ночь выступит в ОАЭ

11.12.2020, 11:06, Новости дня

Российская певица Лолита Милявская в новогоднюю ночь выступит на корпоративе в Дубае (ОАЭ). Об этом она рассказала в комментарии российскому телеканалу “Муз-ТВ”.

“Здесь “полетели” все корпоративы. Остался концерт в новогоднюю ночь в Дубае, который был [запланирован] заранее – дай бог, чтобы в Дубае не приняли какие-то законы, как у нас”, – заявила она.

Певица споет на гала-ужине в одном из отелей города. По словам артистки, после концерта она останется в ОАЭ на новогодние каникулы.

“Я заслужила этот отдых – имею право. Мечтаю отдохнуть после Нового года. Это была дополнительная нагрузка – не распускать нюни и не впадать в депрессию”, – подытожила она.

ВИДЕОВидео: МУЗ-ТВ / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 11 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвержден у 69,6 млн человек, умерло 1,58 млн.

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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