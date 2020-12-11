 

Компания Suzuki в ноябре снизила продажи в РФ на 8%

11.12.2020, 11:00, Новости дня

Японская компания Suzuki намерена в следующем году выпустить в продажу в РФ обновленный кроссовер Suzuki Vitara.

В частности, указанный экземпляр является единственным поступлением, которое состоится в следующем году на местном рынке. Вместе с тем за прошлый месяц в РФ продали 855 машин японской марки, что на 8% меньше, чем годом ранее. Также специалисты подсчитали, что за 2020 год общее число продаж достигло свыше 7 тысяч машин, что на 8% больше, чем годом ранее.

Напомним, для российского рынка на данный момент предложены три модели – Suzuki SX4, Jimny и Vitara. Вместе с тем ранее поступали слухи о появлении новой модели Ignis, однако производитель пока не намерен отправлять автомобиль в Россию.



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