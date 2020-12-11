Сын Захарова потребовал от Ефремова дополнительно 300 тыс. рублей

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11.12.2020, 10:28, Новости дня

Сын погибшего в аварии с актером Михаилом Ефремовым Виталий Захаров потребовал от него 300 тыс. руб. компенсации за судебные издержки.

«Мы отправили по почте иск с требованием о компенсации судебных издержек на 300 тыс. руб. в отношении Ефремова. Мы заявили этот иск в рамках уголовного дела, поэтому наше исковое заявление отправлено в Пресненский суд Москвы», – цитирует ТАСС представителя потерпевшего Сергея Аверцева.

По его словам, если в рамках уголовного производства заявление рассмотрено не будет, Захаров подаст аналогичный иск в порядке гражданского судопроизводства. «Пока мы ждем, какое решение примут в Пресненском суде», – добавил он.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Между тем один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин направил кассационную жалобу, в которой утверждается, что судмедэкспертиза тела Захарова установила, что в головном мозге погибшего были новообразования. При этом, по версии адвоката, экспертиза не изучила возможность влияния заболевания мозга у погибшего на его способность управлять автомобилем.



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