Парламент Азербайджана отменил военное положение

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11.12.2020, 10:28, Новости дня

Милли меджлис (парламент) Азербайджана принял постановление об отмене c 12 декабря военного положения в стране, введенного в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе.

«Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики «Об отмене военного положения», – говорится в постановлении законодательного органа.

Согласно документу, военное положение отменяется с 00.00 12 декабря (23.00 11 декабря мск), передает ТАСС.

Военное положение на всей территории Азербайджана было введено с 28 сентября в связи с началом военных действий в Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. 



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