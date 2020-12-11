Парламент Азербайджана отменил военное положение
11.12.2020, 10:28, Новости дня
Милли меджлис (парламент) Азербайджана принял постановление об отмене c 12 декабря военного положения в стране, введенного в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе.
«Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики «Об отмене военного положения», – говорится в постановлении законодательного органа.
Согласно документу, военное положение отменяется с 00.00 12 декабря (23.00 11 декабря мск), передает ТАСС.
Военное положение на всей территории Азербайджана было введено с 28 сентября в связи с началом военных действий в Карабахе.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
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