Кэшбэк на туры по РФ продлили на 2021 год

11.12.2020, 10:28, Новости дня

Государственная программа кешбэка за отдых в РФ будет продлена на 2021 год, сообщил советник президента Российского союза туриндустрии Тимофей Кононенко.

По его словам, связанный с пандемией коронавируса кризис серьезно ударил по туристической отрасли, но она выстояла благодаря государственной поддержке, передает РИА «Новости».

«Речь идет о программе стимулирования поездок или акции с туристическим кэшбэком. На мой взгляд, предварительные итоги акции с кэшбэком дают достаточно точное представление о состоянии и трендах в российской туриндустрии», – сказал Кононенко.

Он отметил, что россияне в рамках акции «Кэшбэк за отдых в России» приобрели туров и проживания на 6,5 млрд рублей. Участниками этой программы стали около 300 тыс. человек. Государство вернуло им за поездки порядка 1,2 млрд рублей.

По данным Ростуризма, у основных крупных туроператоров продажи по отношению с аналогичным периодом выросли в среднем на 40%. У агрегаторов рост бронирования составил 10-15%. «В целом можно говорить о 60-70% росте продаж крупных участников рынка. При этом доля продаж туров на Новый год составила 32%», – добавил Кононенко.

Также он уточнил, что в топ новогодних направлений попали курорты Краснодарского края, Кавказских Минеральных вод, Урала и Сибири, Крыма, средней полосы России, Подмосковья.

Напомним, программа путешествий с кэшбэком в России стартовала в августе. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.