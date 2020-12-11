 

Названы самые популярные в России новогодние подарки

11.12.2020, 10:26, Разное

Маркетологи провели исследование, чтобы выяснить, какие услуги и товары россияне чаще всего приобретали в качестве новогодних подарков. Выяснилось, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 внесла существенные коррективы в предпочтения граждан.

В прошлом году чаще всего дарили бытовую технику и электронику. Особым спросом пользовались портативные колонки и наушники. На втором месте были товары для кухни – сковородки, кастрюли, наборы ножей и другая посуда. А бронзу удерживала косметика, как декоративная, так и ухаживающая, сообщает “Москва 24”.

Однако в текущем году “классический” список впервые потеснили лекарства. Из-за коронавируса в лидеры продаж выбились такие товары, как медицинские маски, антисептики и прочие средства гигиены, передает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Мнение: Пожар на борту авианосца “Адмирал Кузнецов” обошелся в более чем 300 млн. рублей

12.08 / Мнение: Право на восстание

29.08 / Мнение: Стратегия выживания в Древней Руси

29.11 / “Лучшая на свете мама и жена”: Стас Михайлов трогательно поздравил супругу с Днем Матери

04.09 / Мнение: О том, как подставили актёра Ефремова

16.11 / Райан Рейнольдс рассказал о секрете счастливого брака с Блейк Лайвли и об их дочерях

22.08 / Как законы в ступе толкут

09.08 / Задержания, гражданская солидарность и военные в Минске

21.10 / Мнение: СВР предупреждает о новой цветной революции в Молдавии

02.08 / В Хабаровске арестовали на пять суток двоих участников акции в поддержку Фургала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска