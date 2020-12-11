Названы самые популярные в России новогодние подарки

11.12.2020, 10:26, Разное

Маркетологи провели исследование, чтобы выяснить, какие услуги и товары россияне чаще всего приобретали в качестве новогодних подарков. Выяснилось, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 внесла существенные коррективы в предпочтения граждан.

В прошлом году чаще всего дарили бытовую технику и электронику. Особым спросом пользовались портативные колонки и наушники. На втором месте были товары для кухни – сковородки, кастрюли, наборы ножей и другая посуда. А бронзу удерживала косметика, как декоративная, так и ухаживающая, сообщает “Москва 24”.

Однако в текущем году “классический” список впервые потеснили лекарства. Из-за коронавируса в лидеры продаж выбились такие товары, как медицинские маски, антисептики и прочие средства гигиены, передает телеканал “360”.