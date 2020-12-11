На осеннем кубке чемпионата “CASE-IN” представят 81 инженерное решение

11.12.2020, 10:26, Разное

“CASE-IN” – один из проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей”. В финале осеннего кубка участвуют 29 команд школьников, 39 команд студентов и 13 команд молодых специалистов компаний ТЭК и МСК.

В этом году успешно прошли первые студенческие соревнования специальной лиги “ЭКО-CASE”, вскоре к кубку присоединились и юные изобретатели, рассказал генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров. “Следующий, 9-й сезон чемпионата мы начинаем уже скоро – регистрация стартует в январе 2021 года. Сейчас же экспертам предстоит дать оценку решениям трех кейсов, а также проектам в области научно-технического творчества”, – отметил он.

Школьники представят кейс “Искусственные острова”. Он посвящен поиску мест обитания человека в будущем. Также они продемонстрируют уменьшенные копии объектов ТЭК и МСК.

Студенты создали варианты трансфера инновационных практик в в рамках энергокомпаний и смежных предприятий. А молодые специалисты ТЭК и МСК обсудят с экспертами высокотехнологичные стартапы.

Финалисты специальной лиги “ЭКО-CASE”, проходящей при поддержке “Росатома”, расскажут о способах эффективно утилизировать и переработать отходы с атомных электростанций.

Победители и призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в 32 вуза и преимущества при зачислении в аспирантуру и магистратуру 20 высших учебных заведений, а также сертификаты на обучение.